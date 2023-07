Københavns Politi leder efter ejer af større kontantbeløb

Københavns Politi fik i april sidste år et større pengebeløb indleveret, som en person havde fundet i en ejendom på Frederiksberg.

Politiet har endnu ikke fået en henvendelse fra ejeren og sender derfor onsdag en efterlysning i en pressemeddelelse: Er det dine penge?

Hvis ejeren melder sig, skal det godtgøres, at pengene tilhører vedkommende. Det kan blandt andet ske ved at redegøre nærmere for det eksakte beløb, findested og fremlægge bevis for ejerskabet.

Politiet ved godt, at det kan være fristende og melde sig og gøre krav på pengene, skriver politiet. Samtidig lyder opfordringen dog, at det kun er den retmæssige ejer, der tager kontakt.

Ifølge loven skal politiet prøve at levere hittegods tilbage, hvis de er i stand til at identificere ejeren.

Findes vedkommende ikke, "drager politiet omsorg for, at det opbevares forsvarligt". Hvis det fortsat ikke bliver afhentet, skal politiet forsøge via medierne at finde ejermanden.

Beløbet er mellem 80.000 og 150.000 kroner i kontanter.

/ritzau/