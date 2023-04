Københavns Politi tager tre biler for vanvidskørsel på en weekend

Fra natten til lørdag til søndag morgen har Københavns Politi tre gange beslaglagt biler i sager om vanvidskørsel.

Det oplyser Espen Godiksen, som er vagtchef hos Københavns Politi, til DR.

- Det er ikke normalt, at vi tager tre i én weekend, siger han.

Ifølge DR drejer det sig om en 35-årig mand, som blev stoppet natten til lørdag, da han kørte 119 kilometer i timen på Øresundsmotorvejen. Fartgrænsen var nedsat til 50 kilometer i timen på grund af vejarbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søndag morgen skrev Københavns Politi, at man natten til søndag havde stoppet en 19-årig mand. Han kørte 104 kilometer i timen i en 50 kilometers zone ifølge politiet.

- Bilen er beslaglagt, indtil retten afgør, om den skal konfiskeres. Narkometertest af manden viste spor af cannabis, lyder det fra politiet.

DR skriver også, at Københavns Politi søndag morgen stoppede en bilist, som kørte 156 kilometer i timen, hvor han måtte køre 60 kilometer i timen.

Vanvidskørsel er blandt andet, hvis man overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen - for eksempel hvis man kører 103 et sted, hvor grænsen er 50.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men kører du med en promille på over 2,0, regnes det også som vanvidskørsel.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi, om bilisterne er sigtet for vanvidskørsel af andre årsager end høj fart.

Siden marts 2021 har det været muligt for politiet at beslaglægge biler i sager om vanvidskørsel. Det er efterfølgende op til en domstol at vurdere, om bilen skal konfiskeres.

/ritzau/