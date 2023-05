Københavns Politi undersøger mistænkeligt forhold i park

Københavns Politi er onsdag aften til stede i Ørstedsparken i Indre By i København, efter at det har modtaget en anmeldelse om "et mistænkeligt forhold".

Det oplyser politikredsen på det sociale medie Twitter.

Det fremgår ikke af opslaget, hvad det mistænkelige forhold drejer sig om. Politiet skriver på Twitter, at det ikke har yderligere oplysninger til sagen.

Vagtchef ved Københavns Politi Stefan Ladeby fortæller til B.T., at man er til stede i parken "med passende styrker", og at man formentlig vil have et overblik inden for en halv time.

Han fortæller videre, at dele af parken er spærret af.

/ritzau/