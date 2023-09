Københavnske boligpriser holdes oppe af nye skatteregler

Udsigten til en skatterabat fra årsskiftet er med til at holdene hjulene i gang på boligmarkedet i København.

Det vurderer Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, ud fra Boligsidens nye opgørelse af boligpriser.

- Når vi overgår til et nyt boligskattesystem den 1. januar, ventes skatten på især ejerlejligheder at stige meget markant for nye boligkøbere, siger hun.

- Men køber man inden årsskiftet, er man sikret en skatterabat.

- Og det lader til, at mange køber lejlighed i København nu for at sikre sig en fortsat lav boligskat i mange år frem i tiden, lyder det.

I Region Hovedstaden er priserne på huse og ejerlejligheder steget henholdsvis 0,6 procent og 1,1 procent i august.

Hvis priserne primært er drevet af muligheden for en skatterabat, kan der dog være tale om en kortvarig fremgang.

Derfor forventer Mira Lie Nilsen, at priserne på ejerlejligheder kommer til at falde i 2024.

- Vi forventer, at priserne på ejerlejligheder vil falde i 2024 som følge af de nye boligskatteregler, da højere boligskat betyder højere faste udgifter på den pågældende bolig.

- Derfor strækker købernes indkomst sig ikke til at købe for helt så meget som i dag.

Stigningen i boligpriser for ejerlejligheder og huse i København skiller sig ud fra udviklingen på en stor del af det resterende boligmarked.

I Region Midtjylland er priserne på både lejligheder og huse faldet. I Nordjylland gælder den negative udvikling for huse.

Resultatet af udviklingen i de forskellige regioner betyder, at boligpriserne sammenlagt har stået stille i august.

Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden, har før set, at boligprisernes udvikling går i dvale mellem juli og august.

- En del af forklaringen er, at boligmarkedet generelt set kører i et lavere gear i sommersæsonen, hvor folk prioriterer at holde ferie og nyde sommerens goder frem for at købe og sælge bolig, siger hun.

