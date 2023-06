Købere accepterer lavere prisnedslag på ejerlejligheder

På landsplan har salgspriserne på ejerlejligheder holdt sig i ro de seneste seks måneder.

Det viser tal fra Finans Danmark, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Tallene viser også, at udbudspriserne er faldet. Derfor betyder de stabile priser, at køberne har accepteret et lavere nedslag i prisen.

Det viser, at priserne nu er nået et mere passende niveau for både køber og sælger efter det seneste års prisfald, mener Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har bidraget til stabile salgspriser og tyder på, at sælgerne og køberne i højere grad har fundet en pris, som begge parter kan acceptere, nu hvor priserne er faldet til et niveau, som nærmer sig prisniveauet før corona, siger hun i en pressemeddelelse.

I første kvartal i år blev ejerlejlighederne forhandlet knap 10 procent ned i pris sammenlignet med den første udbudspris. Kvartalet før var det 11 procent.

Årets første måneder har også budt på stigende handelsaktivitet på boligmarkedet.

Og selv om det ikke er overraskende, at flere bolighandler skifter hænder i løbet af et første kvartal, er det stadig et tegn på, at boligmarkedet er i fremgang.

Det mener Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu går det så småt frem igen, uden dog at være en euforisk stemning, men fremgang er fremgang. En del tyder samtidig på, at også priserne har ramt bunden for denne ombæring, skriver han i en kommentar.

Det seneste år er salgspriserne på ejerlejligheder faldet 9,1 procent på landsplan.

Faldet har været størst i København og omegn, hvor priserne er faldet 11,8 procent. Men også på Østsjælland er lejlighedspriserne faldet 11,5 procent.

På Bornholm er priserne derimod steget ganske betragteligt over det seneste år. I første kvartal i år, betalte lejlighedskøberne på øen 27,4 procent mere per kvadratmeter sammenlignet med første kvartal året før.

/ritzau/