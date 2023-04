Køen af mulige boligkøbere er stadig kort - men vokser lidt

Sammenlignet med de seneste år er det stadig et lavt antal mulige boligkøbere, som går i deres realkreditinstitut og får et lånetilbud til et boligkøb.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er penge- og realkreditinstitutternes brancheorganisation, tirsdag.

I marts 2023 blev der indhentet 3295 lånetilbud til boligkøb.

Det svarer til omtrent halvdelen af det antal tilbud, der blev indhentet i marts sidste år, og kun lidt mere end en tredjedel af antallet i marts 2021, hvor der blev indhentet hele 9649 tilbud.

Men med forårets ankomst er der som vanligt i marts sket en stigning i antallet af lånetilbud, når man sammenligner med de seneste måneder.

Det hæfter Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, sig ved.

- Siden sommeren 2022 har interessen for boligkøb været faldende – og nåede bunden i december. Derefter har der været en svagt stigende interesse for lånetilbud til boligkøb, og den tog et stort spring her i marts, siger hun i en pressemeddelelse.

I marts 2023 blev der solgt i alt 6963 boliger, hvilket er det højeste niveau i ti måneder.

Det viser nye tal fra Boligsiden, der indsamler data fra ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder.

Boligsalget har naturligt haft en indvirkning på antallet af lånetilbud, som altså har taget et spring opad set i forhold til det lave niveau, det kom fra. Det forklarer privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

- I marts steg antallet af bolighandler til det højeste i otte måneder, når vi tager højde for sæsonudsving. Det højere antal bolighandler giver også flere lånetilbud, når finansieringen af boligen skal i hus, siger han i en skriftlig kommentar.

Det gennemsnitlige antal lånetilbud til boligkøb i marts i perioden 2018 til 2022 var 6739. Det oplyser Finans Danmark.

