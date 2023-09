Køge Festuge og politi indsætter flere vagter efter lukning fredag

Midt- og Vestsjællands Politi har i samarbejde med arrangørerne af Køge Festuge iværksat flere tiltag, så man undgår en situation som fredag aften, hvor pladsen måtte lukke.

Det siger vicepolitiinspektør Søren Danielsen i en pressemeddelelse fra politikredsen.

- Arrangørerne har lavet en plan for, hvordan de vil undgå ophobning af mange mennesker ved indgangspartiet samtidig med en mere smidig afgang fra pladsen, siger han.

Det betyder blandt andet, at der lørdag er etableret en bufferzone ved indgangene. Ifølge politiet skal den afhjælpe, at mange mennesker stimler sammen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet og et øget antal vagter skal lørdag aften også sikre, at folk ikke søger ned mod pladsen, hvis der allerede er fyldt op.

Køge Festuge blev lukket fredag aften omkring klokken 20.30. Det skyldtes, at der var 11.000 mennesker i Lovparken i Køge, hvor festugen afholdes, mens yderligere 2000 forsøgte at komme ind.

Det fortalte Michael Rahn, som er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, fredag aften til Ritzau.

Køge Festuge skriver i et opslag på Facebook lørdag, at de ikke har nogen rapporter om, at nogen er kommet alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen.

- Vi vil gerne understrege, at alle sikkerhedsforanstaltninger på vores festivalplads forsat er og hele tiden har været i overensstemmelse med myndighedernes krav og er derfor også godkendt af disse, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Festugen skriver også, at lørdagens program er uændret.

Søren Danielsen opfordrer i pressemeddelelsen til, at man har forståelse for, at Lovparken ikke kan rumme flere end 11.000 mennesker.

- Det vigtigste er, at folk er opmærksomme på skiltningen og på de anvisninger, de får fra politi og arrangører, og retter sig efter dem, så vi kan sikre en god og sikker afvikling af festugen, siger han videre.

Køge Festuge er en musikfestival, hvor det er gratis at deltage. Den strækker sig fra søndag den 27. august til lørdag den 2. september.

/ritzau/