Kok fra Malmø smuglede 74 millioner kroner ud af Danmark

I en sag om et syrisk netværks organiserede smugleri af millioner af kroner over Øresund har en 29-årig kok fra Malmø tirsdag aflagt tilståelse i et retsmøde. Det er sket i Københavns Byret.

Manden har erkendt, at han 37 gange i løbet af fem måneder kørte med kontanter fra Danmark til Sverige. Beløbet var i alt 74 millioner kroner.

En dommer har fastsat straffen til fængsel i tre år for hvidvask. Den 29-årige var klar over, at pengene måtte stamme fra ulovlige forhold.

Ved den sidste tur 14. juni blev der afsløret 2,8 millioner kroner i et skjult rum i en VW Golf.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var hans tidligere chef på en café i Malmø, der stod bag de mange transporter. Det var også den tidligere chef, der ejede bilen, og som havde anbragt en pose kaffebønner i det skjulte rum, fortæller den 29-årige.

- Han sagde til mig, at kaffebønnerne var placeret der, så hunde ikke kunne lugte pengene, forklarer den 29-årige.

Betalingen var 10.000 svenske kroner per måned. Omkring 4000 kroner gik til hans familie, resten beholdt han selv, forklarer han.

Flere familiemedlemmer er mødt frem i retten. Deriblandt hans hustru og parrets lille søn på et år og fire måneder. Den dømte får lov til at kramme den lille efter tilståelsen.

Tirsdagens afgørelse kommer, fordi dansk og svensk politi i et tæt samarbejde har afsløret en slags kriminel servicevirksomhed. Sagen er efterforsket under navnet "Operation Aleppo".

I retsmødet peger senioranklager Halit Sert både på formildende og skærpende omstændigheder. For eksempel de mange ture og at kriminaliteten var organiseret. Han har bedt om fængsel i tre år og seks måneder.

Oprindeligt lød sigtelsen på 144 millioner kroner, men anklageren accepterer tilståelsen af cirka det halve.

Præcis hvilken type kriminalitet pengene stammer fra, kommer ikke frem under retsmødet.

Tre andre mænd er varetægtsfængslet i sagen. Blandt dem kokkens tidligere chef fra caféen.

I nogle tilfælde kørte den 29-årige til et kolonihavehus i Frederikssund, og ejeren er blandt de fængslede, der senere skal stilles for retten.

/ritzau/