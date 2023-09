Kokainuddeler tilstår og får ti års fængsel

Som følge af sin rolle i en omfattende narkotikaorganisation er en 55-årig mand fredag idømt ti års fængsel.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden har over for en dommer tilstået, at han i tre tilfælde i november 2020 modtog i alt 22 kilo kokain, hvoraf en del blev videreoverdraget, i Aarhus og ved Ejer Bavnehøj.

Leverancerne var koordineret af en 46-årig bagmand. Han blev torsdag idømt 17 års fængsel for at have været den centrale skikkelse bag indsmugling af 148 kilo kokain og halvandet ton hash.

- Den 55-årige har haft en væsentlig rolle med at håndtere hård narkotika, der er indsmuglet til Danmark, men som resultat af en fokuseret efterforskning i NSK er narkotikanetværket blevet optrevlet, og indsmuglingerne er blevet stoppet, siger Jhin Heine Lee, specialanklager hos NSK.

- Dagens dom viser, at retten mener, at der har været tale om alvorlig kriminalitet til stor skade for samfundet, og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med, tilføjer anklageren.

Narkotikaen blev indsmuglet i hollandske lastbiler og afleveret til medgerningsmænd i den 46-åriges netværk i Danmark.

Det blev herefter videresendt til forskellige områder i primært Østjylland.

/ritzau/