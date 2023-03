Kollapset banks britiske afdeling solgt for ét pund

Den britiske afdeling af banken Silicon Valley Bank (SVB) er blevet købt af storbanken HSBC for ét pund - omkring otte danske kroner.

Det oplyser den britiske finansminister, Jeremy Hunt, i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Dette sikrer, at kundernes indskud er beskyttet, og banken kan fortsætte som normalt uden skatteydernes støtte, siger Jeremy Hunt ifølge Reuters i en udtalelse.

- HSBC er Europas største bank, og SVB's kunder i Storbritannien bør føle sig betrygget af styrken, trygheden og sikkerheden, som det giver.

Silicon Valley Bank er en amerikansk bank med afdelinger flere steder i verden. Fredag krakkede banken, efter at den ikke kunne klare, at for mange af bankens kunder ville have sine indskud udbetalt.

Siden har de amerikanske myndigheder været inde og sikre bankens kunder i USA mod bankens kollaps.

I Storbritannien bliver der altså ikke tale om, at der skal penge fra myndighederne i spil. Men med HSBC's opkøb er kunderne i SVB's britiske afdeling altså sikret.

Søndag oplyste blandt andet den danske it-virksomhed Trifork, at den har 3,7 millioner dollar stående i SVB's britiske afdeling.

Det svarer til omkring 26 millioner kroner og udgør 14 procent af Triforks kontante beholdning.

/ritzau/