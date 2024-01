Kollision i havn på Læsø fører til stort oliespild

To fiskekuttere er søndag aften kollideret i Østerby Havn, der ligger på Læsø.

Det skriver mediet Nordjyske.

Jesper Sørensen, der er vagtchef i Nordjyllands Politi, bekræfter over for Ritzau, at to skibe er sejlet sammen i havnen og oplyser, at en landbetjent er på stedet.

Der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge vagtchefen er kollisionen sket med meget lav hastighed.

Politiet oplyser, at det er beredskabet, der arbejder med sagen.

Nordjyllands Beredskab skriver på det sociale medie X, at det er til stede i havnen.

Beredskabet skriver, at der er melding om et "større oliespild".

- Indsatsleder er fremme og koordinerer opgaven sammen med havnefogeden, lyder det på X.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beredskabet om dets arbejde med oliespildet.

Ifølge politiet fandt kollisionen sted klokken 21.32 søndag aften.

/ritzau/