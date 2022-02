I flere år stod Martin Blessing i spidsen for Commerzbank, der efterforskes for svindel med udbytteskat.

Kommende Danske Bank-boss ledte bank under lup for svindel

Tyskeren Martin Blessing, som Danske Banks bestyrelse har indstillet til at blive formand, stod i en lang årrække i spidsen for tyske Commerzbank, der efterforskes for at have medvirket til svindel med udbytteskat.

Det skriver Børsen.

De tyske myndigheder ransagede første gang banken i november 2017, og igen i september 2019 var de på besøg.

To år senere berettede tyske medier om, at statsadvokaten i Köln har udvidet sin efterforskning af bankens rolle i den formodede svindel, skriver Børsen.

Derudover efterforsker statsadvokaten Deutsche Banks rolle. Den tidligere topchef Josef Ackermann efterforskes allerede personligt i den forbindelse.

Martin Blessing har ikke ønsket at stille op til interview med Børsen. Skriftligt har han heller ikke ønsket at svare på, om han personligt er under formel efterforskning. Han afviser at have kendt til svindlen, da den fandt sted.

- Så snart vi fandt ud af det, iværksatte vi en undersøgelse og har samarbejdet fuldt ud med myndighederne. Og det er klart, at jeg tager afstand fra skatteunddragelse, skriver han i et mailsvar til Børsen.

Christoph Spengel, der er professor ved Mannheim Universitet i Tyskland, mener, at en administrerende direktør må have kendt til "de her transaktioner". Både når det handler om "cum-ex" og "cum-cum", skriver han til Børsen.

Cum-ex er en henvisning til svindlen. Her kræver flere aktører den samme skat refunderet og dermed lænser statskassen.

Cum-cum, som det hedder i Tyskland, går ud på kortvarigt at flytte aktier fra skattepligtige investorer til investorer, der ikke skal betale udbytteskat.

Det er det, der ifølge Børsen har kostet statskassen i Tyskland mest.

Commerzbank har også medvirket i cum-cum-handler. Bankens deltagelse blev afsløret i 2016. Først forsvarede Blessing bankens rolle.

Senere lovede banken at stoppe forretningen med den grund, at "den ikke længere er socialt acceptabel", skriver Børsen.

Det er ikke lykkes mediet at få et interview med et medlem fra nomineringsudvalget i Danske Bank.

Banken svarer ikke på, om Blessing kan være formand, hvis der er eller kommer en efterforskning mod ham.

