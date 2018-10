En sognesammenlæggers bekendelser

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Det nytter jo ikke, at der i et pastorat, sidder en præst med 4000-5000 sognebørn og knokler for overhovedet at nå det basale præstearbejde, mens der i andre bor under 1000 medlemmer af folkekirken, skriver biskop Henrik Wigh-Poulsen

FORLEDEN VAR JEG tilbage i min allerførste menighed i mit allerførste embede for at holde en andagt i kirken og efterfølgende foredrage om, hvad jeg sådan har gået og bedrevet og tumlet med, siden vi sidst sås, min første menighed og jeg.

Jeg fortalte så om det, jeg plejer at fortælle om, når jeg kommer omkring i mit nuværende embede, nemlig forholdet mellem land og by. Nærmere bestemt byer, der vokser, og landområder, der i nogenlunde samme tempo affolkes.

Kort beskrevet handler det om, at der med tiden skal flyttes præsteembeder ind i forstæderne og de nye boligområder, hvor befolkningstilvæksten er. Eller med andre ord: Det nytter jo ikke, at der i et pastorat, sidder en præst med 4000-5000 sognebørn og knokler for overhovedet at nå det basale præstearbejde, mens der i andre bor under 1000 medlemmer af folkekirken. Der skal være en rimelighed i fordelingen, og folkekirken skal – som det siges igen og igen – være, hvor folk er og bor.

SELVFØLGELIG KAN netop det regnskab langtfra pindes så enkelt ud, ligesom det er alt andet end enkelt at flytte stillinger og ændre sognegrænser og alt i alt bryde forstyrrende ind i gamle hævdvundne fællesskaber og traditioner. Derfor skal den slags forberedes, nøje og længe, og foregå med skønsomhed og ikke mindst et maksimum af medinddragelse. Det giver sig selv.

Nå, men noget i den stil stod jeg så i min gamle konfirmandstue og gjorde rede for, da det langsomt, men uimodståeligt dæmrede for mig, hvordan de ord måtte lyde her på mit gamle sted, som jeg jo kendte så godt, og hvor jeg selv var opdraget som sognepræst. Pludselig hørte jeg, hvor brutalt mine ellers nænsomt formulerede analyser og udredninger lyder i en forsamling, hvoraf mange i generationer har levet deres liv netop her på gårdene og i landsbyerne, og hvor den lokale sognekirke og den kaldede præst har været en selvfølgelig del af dagliglivet og familiens højtider.