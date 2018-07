Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Betragtningen, for ikke at sige beluringen, af den nøgne krop hører til livets små indvielsesritualer. Her er man ved at ankomme til den voksnes verden. Men en råhed i de sociale medier er ved at ødelægge noget af det fineste i livet: den vågnende eros, skriver Kasper Støvring