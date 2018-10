Den afghanske konflikt og udsigterne til en politisk løsning

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

I TAKT MED, at volden og blodsudgydelserne fortsætter med uformindsket styrke i Afghanistan, vokser behovet for en gennemførlig politisk løsning på den langvarige konflikt sig større dag for dag. De afghanske og amerikanske regeringer har optrappet deres bestræbelser på at opnå netop dette. Men udsigten til stabilitet og sikkerhed i det krigshærgede land synes at være længere væk end nogensinde, siden det amerikansk-ledede angreb væltede det middelalderlige islamiske Taleban-styre for 17 år siden.

Indtil videre har to vigtige, uløste faktorer modarbejdet en politisk løsning. Den ene er, at det pakistansk-støttede Taleban og deres allierede styrkes gradvist. De er derfor i stand til at fastholde deres krav om, at udenlandske tropper skal forlade landet, og at Afghanistan skal udråbes til et islamisk emirat, præcis som da grupperingerne sad på magten i årene 1996-2001. Den anden er, at Afghanistan-konflikten nu er viklet sammen med regionale rivaliseringer og stridigheder.

TALEBAN ER UDMÆRKET KLAR OVER svaghederne i den afghanske regering og dens manglende evne til at opfylde deres grundlæggende krav. Præsident Ashraf Ghanis regering er gennemsyret af interne magtspil, etniske rivaliseringer og bagholdsangreb, en voksende korruption og overtrædelser på alle niveauer. Regeringens kontrol over landet er meget begrænset. I de forgangne fire år, siden tilbagetrækningen af størstedelen af de amerikanske tropper og deres allierede både fra og uden for Nato, har Taleban udvidet deres territoriale kontrol. Ifølge en rapport fra den amerikanske regerings særlige generalinspektør for Afghanistans genopbygning havde Taleban i november 2017 kontrollen over 13 procent af de 407 distrikter svarende til omkring 700.000 mennesker i Afghanistan, men disse tal er steget kraftigt siden da. I februar 2018 rapporterede BBC, at militsen var en trussel for omkring 70 procent af Afghanistan, hvilket virker til at være blevet bekræftet af udviklingen siden.

Taleban var i stand til at indtage Ghazni, en større by syd for Kabul, og blokere Kabul-Kandahar-motorvejen i næsten en uge i midten af august. Taleban blev til sidst fordrevet af de afghanske sikkerhedsstyrker, der fik hjælp af amerikansk luftstøtte, men det skete på bekostning af hundredvis af civile liv og betydelige ødelæggelser i byen. Taleban har dog sidenhen, sammen med den rivaliserende ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS),