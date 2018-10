Sociolog: Den nye elite nyder godt af et usikkert arbejdsmarked

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Arbejdsgiveren og udlejeren har beholdt eller fået mere favorable vilkår, samtidig med at lejeren og arbejdstageren er blevet dårligere stillet, skriver sociolog Rasmus Willig

GUY STANDING, professor ved University of London, har beskrevet opkomsten af en ny form for kapitalisme, hvor en ny global elite ikke længere arbejder, men ernærer sig som klassiske rentierer, det vil sige lever af renterne af en opsparet formue. Hans pointe er, at denne gamle stand er genopstået og hovedsageligt tjener sine penge ved at udleje fast ejendom, investere i kapitalfonde, nyde ejerskabet til intellektuelle rettigheder som patenter, copyrights, varemærker eller andre monopoliserede handelsvarer.

Standing er imidlertid ikke kendt for denne type af analyser, men har derimod i en årrække koncentreret sig om at analysere opkomsten af det nye usikre arbejdsmarked, og hvad det især har betydet for samfundets lavindkomstgrupper, men med de nye analyser fanger han både toppen og bunden af det nye usikre arbejdsmarked, hvor de privilegerede udbytter de mindre privilegerede.

SELVOM STANDING som de fleste andre internationale forskere er glad for den lave grad af ulighed og den danske flexicurity-model, hvor arbejdsgivere forholdsvis let kan hyre og fyre, og arbejdstagerne nyder en høj grad af sikkerhed på grund af et velfungerende dagpenge- og kontanthjælpssystem, har hans observationer imidlertid også noget på sig i en dansk kontekst. Uligheden er nemlig stigende, ligesom huslejen er det for dem, som er lejere, og – måske mere vigtigt – vores berømte flexicurity-model er også under forvandling.

Dagpengeperioden er nedsat, kompensationen er mindre, og optjeningsprincipperne er blevet strammet op. Sikkerhedselementet i flexicurity-modellen er således, som sociologen Pierre Bourdieu antydede allerede for en del år siden i en fransk kontekst, blevet udskiftet med en flexploitation-model, en udnyttelsesmodel, hvor arbejdsgiveren og udlejeren har beholdt eller fået mere favorable vilkår, samtidig med at lejeren og arbejdstageren er blevet dårligere stillet: lavere indtægt og højere udgifter.