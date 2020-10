Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Vores værdikampe har ikke rykket sig meget de seneste 15 år. Såkaldte værdikrigere skal kæmpe mindst lige så bravt for at styrke historieundervisningen og kendskab til kristendommen, som de gør for at vise Muhammedtegninger, mener sognepræst