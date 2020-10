Mads Fuglede om Muhammed-tegninger: Voldsmandens veto er totalt

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Selvom et hav af søforklaringer skal få os til at tro, at alt er som det plejer at være, er det ikke tilfældet. Det er derfor, der lå en halshugget mellemskolelærer på gaden i Frankrig

Indimellem er verden kompleks og fyldt med nuancer, der hele tiden vender det, man lige havde fået retvendt på hovedet. Til andre tider er tingene helt banale og trukket op med en så klar kontrast, at man blændes af det lys og nærmest suges ind i det mørke.

Der er ingen nuancer at finde i den handling, det er at undervise unge mennesker på mellemskoleniveau på en fransk folkeskole og bruge tegninger af muslimernes profet Muhammed til at illustrere, hvad ytringsfrihed er for en størrelse. Det er både rigtigt og illustrativt. På samme måde er det et helt nuancefrit mørke, der suger alt liv ud af verden, når en muslim bliver rasende over at se ytringsfrihed illustreret og førnævnte lærer ender liggende halshugget på gaden.

Når man kommer til Danmark – eller Frankrig – fra et land i Mellemøsten har man sig selv, sin kultur og sin tro med sig. Sådan må det være. Men det må samtidigt også være sådan, at man har et ansvar for at tilpasse sig vores værdier og normer.

Det ansvar er ikke ligeligt fordelt, men udelukkende et, der påhviler den, der får ly hos os. Og selvfølgelig er mødet gensidigt, men det er kravet til det, der skal ske ikke. Vi skal ikke bøje os mod hinanden og skabe et kompromis mellem vores værdier. Sådan fungerer det ikke. Når man kommer her, med alt det man er, så skal man fuldstændig acceptere vores grundlæggende værdier. Hvis man ikke vil det, hvis man ikke mener, at talen er fri, eller at kvinder og mænd har lige rettigheder, eller at Grundloven kommer før alle andre love, så er det i alles bedste interesse, at vi skilles igen.

Værdigrundlaget i Mellemøsten er afgørende og fundamentalt anderledes end vores i Vesten. Helt banalt er det derfor, at Vesten er værd at leve i. Helt banalt er det derfor, at Vesten er værd at flygte til. Og omvendt er det samme skel imellem vores værdier der gør, at Mellemøsten for millioner og atter millioner, der søger flugten væk, at Mellemøsten er så forfærdelig at leve i. Det er derfor, så mange fra Mellemøstens egen befolkning rejser, hvis de får muligheden.

Det kunne være anderledes, men det ville kræve, at Mellemøsten i sit værdigrundlag blev som os. Ikke omvendt.

Danmark skal selvfølgelig aldrig være andet end Danmark. Vi har i generationer nænsomt udviklet os hen imod at være et af de fineste og mest ordentlige samfund i verden. Det har vi tilfælles med en række andre kristne og demokratiske lande i Vesten. Og Vesten skal selvfølgelig også vedblive at være Vesten. En gang gjorde vi nærmest alt forkert, men vores kærlighed til viden og næsten drev os fra antikkens polis via oplysningstidens favn til det, vi er nu.

Flugten fra et smadret hjem og land er forståelig. Ender man her, så er man velkommen til at søge ly her, til stormen driver over. Man skal bare fuldstændig omfavne vores værdier. Det kan lyde som et voldsomt krav, men det er den kærligste fordring man kan tænke sig.

Da hesten Pedasus dræbes med et spyd i ”Illiaden”, forlader ånden – thymos – den døende og flyver op i luften for at forsvinde. Uden thymos er den før så smukke og hurtige Pedasus snart blot en formløs masse i opløsning. Vestens ånd har mange fjender. Den værste er selvfølgelig at finde i os selv. Vi bilder os noget ind, hvis vi tror, at vi ikke har en andel i, at spyddet har truffet os. Aviser trykker ikke længere tegninger af Muhammed, og jeg forstår dem godt, for det er farligt. Voldsmandens veto er totalt, selvom et hav af søforklaringer skal få os til at tro, at alt er som det plejer at være. Men det er det ikke. Det er derfor, der lå en halshugget mellemskolelærer på gaden i Frankrig.

Men vi glemte det hurtigt. Fortrængningen begyndte med det samme, og Danmark gik ikke i landesorg. Der blev ikke produceret bannere og protestsange. I stedet blev der bare stille igen, mens thymos rejste som varm damp mod himmelen.

Men hver gang nogen et sted betakker sig for at vise tegningerne eller trykke dem i relevant sammenhæng, så understreger vi det, som de fleste ved: Danmark er mindre Danmark, end det var for bare få generationer siden. Det nytter ikke noget at fortsætte med at stavre rundt og lade, som om spyddet ikke har truffet kroppen. I respekt for den ånd, der løb så selvfølgeligt igennem os, inden årtiers fejlslagen udlændingepolitik satte sine spor, skal vi i kærlighed til det, vi har fået i arv, forsvare vores frihedsidealer.

Det begynder med, at vi opfatter det som en selvfølge, at vi ikke kan gå på kompromis med det, der gjorde, at Danmark er et af det dennesidiges fineste fyrtårne med et lys så klart, at mørket virkede som noget, der aldrig ville opsluge os her.

Refleksion skrives på skift af historiker og medlem af Folketinget for Venstre Mads Fuglede, sognepræst Sørine Gotfredsen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, professor i organisation og filosofi Bent Meier Sørensen og sociolog og forfatter Anette Prehn.