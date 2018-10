Hvordan ved et barn, om noget flyder?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Hvad er det ved bamserne – som for lidt siden sad på køkkenbordet eller lå på gulvet – som gør, at de nu flyder? Burde det ikke som minimum kræve noget vand, som de kan flyde på? Kan det efterprøves ligesom heksen i Monty Pythons ”De skøre riddere”? Hvordan ved min datter, i hvilket lune jeg er i, før noget flyder?, spørger Christian Hjortkjær

Ej, nu ligger det bare der og flyder... Det er det, jeg siger til min datter. Eller det er vel nærmere noget, jeg slynger ud i rummet, højt nok til, at hun kan høre det, og lavt nok til, at jeg kan retfærdiggøre for mig selv, at jeg ikke direkte skælder hende ud. Nu ligger legetøjet igen der og ”flyder”.

Det er en helt almindelig tirsdag eftermiddag. Eller også er det en fredag. Jeg ved det ikke, og det er lige meget. For jeg har sagt det her hundredvis af gange.

Men i dag hører jeg selv ordene, som jo aldrig er henvendt til mig selv. Jeg hører det, min datter må høre. Nemlig, at der er en særlig gruppe af ting, der ”flyder”. Og det er aldrig en god ting, når man er voksen. Det er helt sikkert. Ting må ikke flyde.