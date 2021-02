Dette etiske dilemma fra en ung kvinde i ”Sara & Monopolet” slog benene væk under mig

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Hvad stiller vi op, når vores børn ikke bare vil leve livet, men hele tiden vil tage etisk stilling til pandemier, bedsteforældre, flyrejser og klimaforandringer?

Problemet med ungdommen har alle dage været, at de kun tænker på sig selv, bryder reglerne og ikke har sans for ordentlighed, anstændighed og en etik, der rækker ud over deres egen næsetip.

Men sådan er det ikke længere. Det blev helt konkret i sidste uges ”Sara & Monopolet”. Her havde Klara skrevet ind med dagens første etiske dilemma, som slog benene væk under mig. Klara er på én gang en helt almindelig ung teenagekvinde og samtidig en fremragende repræsentant for det, man kunne kalde ”de unges etik”.

Klaras papfar skal til Caribien i april som del af et forskningsprojekt med at mærke hvaler, og nu er hele familien så blevet inviteret med. Caribien i 14 dage. Alt betalt. En af de chancer i livet, man ikke siger nej til – som man siger. Så hvad i alverden er problemet? Hvad er det etiske dilemma?

Jo, for Klara er dilemmaet, at hun er blevet tilbudt en coronavaccine allerede nu. Og som det unge, ansvarlige menneske hun er, føler hun, at det ville være etisk ukorrekt at tage imod den. ”Jeg har en følelse af at springe over i køen,” som hun siger. ”Tanken om, at jeg får vaccinen før mine bedsteforældre…”

Men hvad er så problemet, kunne man igen spørge. Så bliv dog hjemme. Du er et frit menneske. Så er dilemmaet løst. Men dilemmaet opstår, fordi ”mor bliver meget irriteret, når jeg spørger ind til det”. Her har vi det egentlige dilemma bag dilemmaet! Hvad stiller vi op, når vores børn ikke bare vil leve livet, men hele tiden vil tage etisk stilling til pandemier, bedsteforældre, flyrejser og klimaforandringer?

Der er noget hjerteskærende over det her. Klara har fået alt forærende af sine forældre – inklusive friheden til at afstå fra sine privilegier. Men samtidig er mor skuffet, for Klara bruger ikke sin frihed på den rigtige måde!

Jeg er ikke i tvivl om, at moderen tænker, at hun blot vil have Klara til at sætte sin egen lyst over en eller anden abstrakt etisk forpligtigelse. Men hvad nu, hvis det at gøre det etisk rigtige er Klaras egen lyst? Som Klara selv krystalklart formulerer det, så er spørgsmålet for hende, ”om jeg skal tage imod vaccinen og tage af sted, eller om jeg skal holde fast ved mine principper og sige til min familie, at min flybillet må gå til spilde”.

Alligevel ender vi med at formane de unge til at ”leve livet”, som om det er det eneste etiske pejlemærke, der kan tages alvorligt. Det bliver da også tydeligt i ”Monopolets” svar til Klara: Kom af sted! Lev livet. Det er jo en fuldstændig unik mulighed, som man ikke siger nej til. Signe Lindkvist advarer endda om, at det ville være ”ret nederen resten af livet”, hvis hun gik glip af den mulighed. Det er med andre ord ikke de unge, der lider af ”Fomo” – frygten for at gå glip – men os voksne.

Men ungdommen nu til dags er mere Luther, end de er Lindkvist. Og det er nok her, den tidligere børn og unge-vært går fejl af sit publikum. Luther selv valgte at gå imod faderens ønske om at blive jurist og tjene jordisk mammon for i stedet at gå i kloster og tjene et højere etisk princip.

Vi bliver nødt til at forstå, at Klaras valg om at afstå vitterligt er hendes eget valg. Vi kan ikke længere se Klaras dilemma som et valg mellem pligt og lyst, men må forstå, at hun i stedet har lyst til at gøre sin pligt.

Problemet er selvfølgelig, at Klaras ”unge etik” samtidig bliver et spørgsmålstegn til vores egen. Hvordan kan vi forsvare vores egen carpe diem -moral, hvis et ungt menneske frit tør vælge at leve livet i dag, som om det ikke var den sidste? Det må være et spørgsmål, vi hver især selv må finde et svar på. Men som minimum må vi leve op til det, Bob Dylan har sunget for os siden 1964: Fædre og mødre i dette land, lad være med at kritisere det, I ikke forstår. Din (etiske) vej i livet er ved at blive gammel. Så lad venligst være med at stå i vejen for den nye, hvis du alligevel ikke vil hjælpe til. ”For the times they are a-changin’.”

Etisk set skrives på skift af rektor for Designskolen Kolding Lene Tanggaard, højskolelærer, ph.d. Christian Hjortkjær, famlierådgiver og forfatter Lola Jensen, leder af Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet Katrine Frøkjær Baunvig og tidligere formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.