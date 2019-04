Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis vi vil sikre, at vores børn får et solidt fagligt udbytte af skolen, og at de kan møde livet med en bred og favnende duelighed, så bliver vi ærligt talt nødt til at genforhandle samfundskontrakten med lærerne. Det er mere nødvendigt end nogensinde, skriver professor i psykologi