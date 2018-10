Egypten og Kina har gjort mange af de samme ting – hvorfor er det første land en fiasko og det andet en succes?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Den rette kultur er væsentlig. Men jeg er nået til den konklusion, at allervigtigst er den rette befolkningspolitik. Og den har Kina ført, mens Egypten har fejlet, skriver tidligere vicedirektør i Verdensbanken, Sven Burmester

EGYPTEN ER PÅ fallittens rand, Kina er verdenshistoriens største udviklingssucces. Hvad forklarer forskellen?

Det spørgsmål har jeg brugt de seneste 30 år af mit liv på at besvare uden at finde et afgørende svar. Underligt nok har begge lande stort set fulgt Verdensbankens opskrift på en sund makroøkonomisk politik, men altså med vidt forskelligt resultat. Jeg mener, at kulturforskellen mellem et muslimsk land som Egypten og et konfuciansk som Kina har haft om ikke afgørende, så dog væsentlig betydning.

Og det satte jeg mig så for at undersøge ved hvert år som global nomade at leve, arbejde og studere månedsvis i Egypten og Kina.

I Egypten boede jeg i mange år i en lejlighed i Heliopolis, en typisk middelklasseforstad til Kairo. Ejeren døde imidlertid sidste år, så jeg er blevet hjemløs. Den ideelle løsning ville være at leje et værelse hos en egyptisk familie. Men man lader ikke selv en aldrende mand bo, hvor der er kvinder til stede. Så det ender nok med, at jeg må bo alene igen i en lejlighed.

I tre år var jeg leder af Verdensbankens kontor i Egypten og fik dermed et nært forhold til mange regeringsmedlemmer og embedsmænd, som jeg stadig nyder godt af.

Jeg var også i mange år tilknyttet biblioteket i Alexandria som ekstern forsker. Direktøren var en gammel ven fra Verdensbanken. Han havde nær tilknytning til Mubarak, præsidentfamilien – Susanne Mubarak, præsidentfruen, var formand for bibliotekets bestyrelse. Så da Mubarak blev styrtet, måtte min ven gå af og jeg med ham.

Jeg har i alle årene studeret arabisk og islamisk kultur. Arabisk på snart sagt alle måder: universitetskurser i Egypten, USA og Danmark, privatundervisning og selvstudium. Kulturen gennem at eta-blere en studiegruppe i både Washington og Kairo med vestlige og muslimske medlemmer, der over en femårsperiode læste Koranen og traditionen – hadith – omkring profeten Muhammed.

I Kina er jeg gæsteprofessor i befolkningspolitik ved Sichuan-provinsens forskningsinstitut i familieplanlægning, bosat i Sichuans hovedstad, Chengdu, der har 14 millioner indbyggere. Jeg overnatter på et businesshotel, hvor jeg som regel er eneste udlænding, men tilbringer ellers dagen på instituttet eller allermest i kinesiske venners lejlighed, et par hundrede meter fra instituttet. I lejligheden ser jeg film med kinesiske og engelske undertekster – en glimrende og underholdende måde at studere kinesisk på. Mod rimelig betaling får jeg aftensmad med vennerne, der også klarer mit vasketøj. Jeg har som i Egypten haft en studiegruppe med fortrinsvis kinesiske medlemmer, der læste Confucius, Laozi (daoismens grundlægger), og Kinas fire store klassiske romaner.