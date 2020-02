Sørine Gotfredsen: Er vi på vej ind i en ny falskhedens epoke?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

En løgn er aldrig gratis, og selv det tomme ord kan have sine omkostninger. For hver gang man ikke bestræber sig på at tale sandt, taler man imod tilliden til livet, skriver Sørine Gotfredsen i refleksion over den versende sag om cykelrytter Jakob Fuglsangs mulige dopingmisbrug