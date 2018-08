Flemming Rose: Facebook har en pointe i sin håndtering af holocaustbenægtelse

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

På grund af øget migration, hastig urbanisering og teknologisk udvikling er flere mennesker blevet både virtuelle og fysiske naboer, men mens dette øger behovet for fælles normer om ytringsfrihed og grænserne for denne, synes verden at bevæge sig i den modsatte retning, skriver Flemming Rose

FACEBOOKS grundlægger og CEO, Mark Zuckerberg, kom for nylig i vanskeligheder, da han sagde, at han ikke ville fjerne holocaustbenægtere fra sin platform, idet han hævdede, at ikke alle ”tager fejl med vilje”.

Som svar herpå hævdede Anti-Defamation League, at Facebook har en ”moralsk og etisk forpligtelse” til at forhindre ”formidling” af holocaustbenægtelse. Andre angreb Zuckerberg for ikke at tage den voksende antisemitisme alvorligt. Zuckerberg har senere præciseret, at han ikke forsvarede holocaustbenægteres hensigter.

Den udfordring i forhold til ytringsfriheden, Facebook og lignende platforme med global rækkevidde står over for, er enorm. Siden Anden Verdenskrig – og særligt siden den kolde krig – har flere lande – med henvisning til historie, religion, kultur, social fred og sikkerhedsspørgsmål – vedtaget lovgivning, der underminerer den fælles forståelse af, hvad ytringsfriheden indebærer. Dette har gjort det stadigt vanskeligere at være fortaler for ytringsfrihed på internationalt plan.

Dette er et paradoks. På grund af øget migration, hastig urbanisering og teknologisk udvikling er flere mennesker blevet både virtuelle og fysiske naboer, men mens dette øger behovet for fælles normer om ytringsfrihed og grænserne for denne, synes verden at bevæge sig i den modsatte retning.

Facebook har over to milliarder medlemmer fra alle verdenshjørner, der alle kommunikerer på baggrund af vidt forskellige retssystemer, historiske baggrunde, kulturer, religioner og sociale normer, hvilket skaber et overvældende antal konkurrerende dagsordener. For at illustrere dette, kan man overveje de kontrasterende normer i de to lande, der har flest Facebook-brugere, USA og Indien. Selvom det i Texas ikke er kontroversielt at fortælle andre, at du har slagtet en ko og spist nogle store bøffer, kan dette få dig slået ihjel i Indien. Koen er hellig i hinduismen, og i dele af Indien kan det at dræbe en ko straffes med fængsel på livstid. For blot et par måneder siden blev en mand slået ihjel i Indien, efter at en menneskemængde beskyldte ham for at slagte en ko. Hvad skal Facebook gøre, hvis nogen i Indien etablerer en gruppe for oksekødsentusiaster?

Eller hvad med de helt fundamentale normforskelle i forhold til nøgenhed, der findes mellem lande som USA og Danmark? I Danmark og andre europæiske lande opfattes nøgenhed ikke pr. definition som pornografi eller eksplicit seksuelt indhold. Det var derfor ikke kontroversielt, da en kendt dansk forfatter inkluderede nøgenbilleder i en bog og offentliggjorde nogle af disse på Facebook for et par år siden. I USA har både Apple og Facebook dog censureret billederne for at overtræde deres retningslinjer. Facebook meddelte forfatteren, at hvis ikke han fjernede det ulovlige indhold, ville hans konto vil blive permanent deaktiveret. For nylig gjorde Facebook sig selv til grin ved at fjerne museumsreklamer for Peter Paul Rubens’ malerier af nøgne kvinder. Ikke engang et maleri af en halvnøgen Jesus på korset kunne undslippe Facebooks censorer.

DET ER LET AT GRINE AD DETTE og se det som en sær konflikt, der ikke burde være så svær at løse. Men holocaust benægtelse, og hvad man stiller op med dette, er selvfølgelig ikke noget at spøge med. ”Det er en form for antisemitisme”, udtalte den respekterede holocausthistoriker Deborah Lipstadt som svar på Zuckerbergs kommentarer. ”Det handler om at angribe, miskreditere og dæmonisere jøder.”

På trods af dette er Lipstadt aldrig gået ind for at kriminalisere og forbyde holocaustbenægtelse. Hun har hævdet, at den bedste måde at besejre benægterne på er gennem åben eksponering og klarlæggelse af fakta. Da den britiske holocaustbenægter David Irving tabte en injuriesag til Lipstadt og senere blev fængslet i Østrig, sagde Lipstadt, at hun var ”utilpas ved at fængsle folk for deres ytringer (...). Jeg mener ikke, at holocaustbenægtelse bør være en forbrydelse. Jeg er fortaler for ytringsfrihed Jeg er imod censur”. Lipstadt har ret. Forbud og kriminalisering er ganske enkelt ikke den mest effektive måde at bekæmpe antisemitisme på.

For det første risikerer et forbud at gøre benægterne til martyrer for ytringsfriheden, hvilket de ikke er. De fortjener på alle tænkelige måder at blive fordømt, hånet og latterliggjort, men dette bliver mere kompliceret, hvis debatten gøres til et spørgsmål om ytringsfrihed.

For det andet kan kriminalisering af holocaustbenægtelse forstærke konspirationsteorier frem for at underminere dem. Mennesker, der allerede er generelt skeptiske over for regeringen, tolker måske et forbud mod holocaustbenægtelse som et forsøg på at skjule de ”sande” fakta.

For det tredje risikerer et forbud at svække vores evne til at forsvare den historiske sandhed med fakta og dokumentation. Et forbud kan gøre sandheden om holocaust til noget, der ligner et religiøst dogme, som vi simpelthen bare ved er sandt, fordi det er sandt, og ingen kan stille spørgsmål til det. Det var det, der skete med den katolske kirke under Reformationen, hvor mange katolikker var helt uforberedte på den teologiske udfordring fra protestanterne.

Kriminalisering og forbud har desuden en negativ effekt på ytringsfriheden. Da Tyskland for eksempel vedtog en lov, der pålagde Facebook og andre at fjerne hadefuld tale inden for 24 timer eller risikere en bøde på omkring 58 millioner dollars, kopierede russerne senere lovgivningen, som de formentlig vil anvende på langt mindre liberal vis.

SOM ET ANDET EKSEMPEL gjorde EU det for 10 år siden obligatorisk for alle medlemslande at vedtage love imod holocaustbenægtelse og skærpe lovgivningen mod hadefuld tale. Indtil videre har 16 medlemslande gjort dette. Disse love mod hadefuld tale har udløst en bølge af mindelove i og uden for Europa, hvis formål er at beskytte visse versioner af historien mod kritik. Dette er identitetspolitik på statsligt niveau.

I Østeuropa har flere lande vedtaget love, der kriminaliserer benægtelse af forbrydelser under kommunismen. Andre har vedtaget love, der kriminaliserer benægtelse af det armenske folkedrab. En tyrkisk politiker blev i Schweiz retsforfulgt for at sige, at det var en løgn at kalde massedrabet på armenierne et folkedrab. Det lettiske parlament har vedtaget en lov, der kriminaliserer benægtelse af Nazitysklands og Sovjetunionens besættelse af Letland. Ukraine har efter Maidan-oprøret gjort det strafbart at fornærme mindet om Ukraines frihedskæmpere fra det 20. århundrede, hvilket omfatter organisationer og enkeltpersoner, der deltog i massedrab på jøder i nazibesatte områder under Anden Verdenskrig.

I maj 2014 underskrev den russiske præsident, Vladimir Putin, en lov, der gjorde benægtelse af nazistiske forbrydelser og ”bevidst spredning af falske oplysninger” om sovjetisk aktivitet under Anden Verdenskrig til strafbare handlinger.

Det seneste eksempel på lovgivning inspireret af de europæiske love om holocaustbenægtelse er Polens kriminalisering af udtrykkene ”polsk dødslejr” og ”polsk koncentrationslejr”, når de bruges som henvisning til nazistiske dødslejre i det besatte Polen under krigen. Efter hård kritik modererede det polske parlament sit standpunkt og reducerede straffen for overtrædelse af denne lov, så den svarer til en civilretslig lovovertrædelse.

Der kan ikke herske megen tvivl om, at antisemitisme som generel tendens i Europa har været stigende. Sideløbende har et stigende antal EU-medlemsstater kriminaliseret holocaustbenægtelse, og vedtaget andre love rettet mod hadefulde ytringer mod jøder og andre minoriteter. I 2007 godkendte Italiens kabinet en lov, der gør holocaustbenægtelse til en forbrydelse med en strafferamme på op til fire års fængsel. Ikke desto mindre har en nylig rapport fastslået, at antallet af antisemitiske optrin er steget i hele EU i perioden mellem 2006 og 2016.

Vi skal passe på med at drage alt for omfattende konklusioner, men den begrænsede mængde data, vi har, peger ikke på, at et forbud mod holocaustbenægtelse er den mest effektive måde at bekæmpe dette og lignende eksempler på antisemitisme på. Måske havde Zuckerberg alligevel en pointe.

Flemming Rose er journalist og seniorforsker ved Cato Institute.