Omsorgsleder og psykolog: Fester har ikke brug for forklaringer

Søndag aften fejrede mennesker landet over sankthans med bål, sang og taler. Også jeg deltog i den lokale fest på gården Hittegodset i Aarhus-udkanten Vejlby, hvor jeg bor.

Ved årets højtider forventes jeg naturligt nok som religionshistoriker at kunne svare på, hvad skikkene betyder, hvad de markerer, hvorfor vi fejrer dem. Søndag aften var ingen undtagelse.

Mit problem i sådanne situationer er, at jeg har ophobet en masse historisk viden om ritualer og forestillinger, som jeg meget gerne deler ud af, men som jeg ikke mener besvarer spørgsmålet.

Det er altså ikke, fordi jeg ikke gerne fortæller om Johannes Døberen og om det faktum, at det er hans navn, der gemmer sig i højtidens ditto. Jeg vil også gerne udfolde, at kirkelige myndigheder i 400-tallet slog fast, at den 24. juni var hans fødselsdag. Jeg vil lige så gerne bemærke, at vi fejrer dette aftenen forinden, ligesom vi er lidt tidligt på den i julen. Jeg kan samtidig godt lide at komplicere sagerne ved at påpege, at historierne om Johannes Døberen jo ikke kan forklare, hvorfor sankthans er forbundet med et bål og med hekse, der sendes til Bloksbjerg.

Ikke alle ved, at bålet er en slags import fra en anden højtid med dybe både kristne og hedenske spor: Valborgsaften, der før i tiden blev holdt aftenen før Valborgsdag (den 1. maj). På denne aften tændte man bål for at holde mørke kræfter på afstand. Idéen om at kaste hekse på bålet er en relativt sen udvikling. Vores lokale skik med heksedukkerne opstår først i første tredjedel af det 20. århundrede, hvor interessen for det okkulte tog til i forskellige kulturelle miljøer.

Det vil jeg gerne fortælle om, ligesom det er sjovt at pege på varselsritualer, hellige kilder og kraftfulde urter, der alle helt frem til begyndelsen af det 20. århundrede blev anset for at være særligt virksomme i tiden omkring midsommer.

Det er skægt at oplyse om den nordjyske sankthansskik: at holde kvægløb og udsmykke køer. Eller den bornholmske praksis, som voksede frem i slutningen af 1800-tallet, da konfirmander i tiden op til den 24. juni skabte kunstige ”hellige kilder” af baljer eller glas med vand, hvori de gerne satte blomster. Det er naturligvis også oplagt at understrege, at traditionen oftest forklares som et frugtbarhedsritual eller som et ritual, der markerer lysets sejr over mørket. Men på spørgsmålet: ”Hvorfor holder vi sankthans?”, kan jeg kun svare: Det gør vi, fordi det er en dejlig fest, hvor vi synger, griner og drikker sammen. Fordi vi også gjorde det, da vi var børn.

Fester har ikke brug for forklaringer. Men forklaringer kan med fordel koble sig på fester, så deltagerne bedre kan huske det forestillingsunivers, de repræsenterer. Denne strategi er smart. Ikke fordi folk er gode til at huske forklaringerne, men fordi de har en trang til at forlange dem af folk som mig.