Flere lande bruger pandemien til at øge presset på kristne

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Ny rapport zoomer ind på de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen er værst. Resultaterne bliver netop nu kommenteret og diskuteret i førende internationale medier

Hvert år i januar udgiver organisationen Open Doors årsrapporten World Watch List, der dokumenterer forfølgelse af kristne mennesker rundt omkring på kloden.

Open Doors er en international missionsorganisation, som siden 1955 har gjort opmærksom på forfølgelse af kristne. World Watch List 2021 udkom i sidste uge. Den kan læses på engelsk i sin helhed på den danske hjemmeside Opendoors.dk. Rapporten zoomer ind på de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen er værst. Resultaterne bliver netop nu kommenteret og diskuteret i førende internationale medier.

Listen med de 50 lande er baseret på målinger af frihed til at tro inden for fem livssfærer: den private sfære, familiesfæren, den lokale sfære, den nationale sfære og kirkesfæren.

Nyhedsmagasinet Forbes opsummerer situationen således: ”De nyligt offentliggjorte data afslører, at der i rapporteringsperioden mellem oktober 2019 og september 2020 levede mere end 340 millioner kristne i 74 lande, hvor de lider under høje niveauer af forfølgelse og diskrimination på grund af deres tro. Blandt dette antal boede 309 millioner kristne i 50 lande, hvor de risikerer at udsættes for meget alvorlige eller ekstreme niveauer af forfølgelse. Som Open Doors understreger: ’Det er én ud af otte på verdensplan, én ud af seks i Afrika, to ud af fem i Asien og 1 ud af 12 i Latinamerika.’” Disse dystre statistikker vækker både bekymring og eftertanke.

Forfølgelsen finder sted på mange måder, fra kulturelt pres og social isolation til diskrimination via loven og fysisk vold og drab. Rapporten understreger, at kvinder er særligt udsatte i de lande, hvor kristne forfølges. Men hvorfor er det gået så meget ned ad bakke i det forgangne år? Og har det noget med covid-19 at gøre? Svaret er ja.

Italienske La Repubblica bringer således en artikel med overskriften ”Pandemien forværrer forfølgelsen af kristne i hele verden”. Coronakrisen har utallige følgevirkninger, men indtil udgivelsen af rapporten fra Open Doors har der ikke været meget opmærksomhed på den triste sammenhæng mellem covid-19 og forfølgelse af kristne. Som talsmand for Open Doors i Storbritannien og Irland David Landrum udtaler til The Guardian :

”Den øgede forfølgelse af kristne i verden bør være en bekymring for os alle. Religionsfrihed understøtter mange andre menneskerettigheder og friheder. Det ved undertrykkende regimer udmærket, og nu benytter de pandemien til at øge presset på kristne.”

I Kina er overvågning og kontrol generelt intensiveret under pandemien, men det rammer i særlig grad religiøse minoriteter, som regimet i forvejen ser med skepsis på.

I flere lande i Asien og især Afrika bliver kristne nægtet adgang til medicin og nødhjælp, og i nogle muslimske områder bliver pandemien forklaret som ”Allahs straf”, og kristne udpeget som skyldige i udbredelsen af pandemien. I det hele taget hærger den militante islam voksende områder af Afrika, hvor 9 ud af 10 trosbaserede drab på kristne finder sted.

Nu forefindes der endnu ikke sammenlignelige undersøgelser af forfølgelser af andre religiøse mindretal i samme periode, men der er gode grunde til at formode, at den øgede forfølgelse af religiøse mindretal ikke kun rammer kristne, men er et generelt fænomen: I krisetider vokser behovet for at udpege ”de andre” som syndebukke.

Blandt årsagerne til den forværrede tilstand nævner rapporten en anden overordnet tendens, nemlig den religiøse nationalisme, hvor politisk propaganda sætter lighedstegn mellem national identitet og en bestemt trosretning.

Det er således tilfældet i Indien, landet med det næststørste antal indbyggere i verden, der bekymrende nok har bevæget sig op på en tiendeplads på World Watch-listen, kun overgået af endnu mere ekstreme lande som Nordkorea, Afghanistan, Somalia og Nigeria. Årsag? Den ekstreme hinduisme, som gør livet svært for både muslimer og kristne.

Er der slet ikke nogle positive nyheder? Faktisk går det en lille smule bedre i Sudan og Irak. Sudan fik i 2020 en ny forfatning, som på papiret garanterer religionsfrihed. Det er et skridt fremad, selvom forfølgelsen i praksis ikke er ophørt. Og i det nordlige Irak har muslimske frivillige repareret ødelagte kristne kirker i håbet om, at nogle af de mange flygtede kristne vil vende tilbage.

Vatican News citerer David Curry, præsident og administrerende direktør for Open Doors i USA, som ved lanceringen af rapporten udtalte:

”Antallet af Guds folk, der lider, burde betyde, at kirken er ved at dø, at kristne bliver tavse og mister deres tro.” Men på trods af den tiltagende forfølgelse finder Curry trøst i et citat fra profeten Esajas om Guds folk, der ”lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken” (Esajas’ Bog, kapitel 43, vers 19).

Kiosken samler og kommenterer den internationale værdi- og religionsdebat og skrives på skift af Bjørn Thomassen, professor mso i socialvidenskab ved Roskilde Universitet, og Anders Raahauge, sognepræst i Sønderborg.