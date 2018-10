Nye tider er på vej – og derfor er hvide, konservative mænd vrede og bange

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Sognepræst Anders Raahauge samler og kommenterer debatten om sexanklagerne mod præsident Donald Trumps kandidat til det ledige sæde i Højesteret, Brett Kavanaugh

DEBATTEN I USA er lige nu domineret af sagen om sexanklagerne mod præsident Donald Trumps kandidat til det ledige sæde i Højesteret, Brett Kavanaugh.

Tre kvinder kan huske at være blevet seksuelt forulempet omkring 1982 af en ung Kavanaugh. En senatshøring er mundet ud i bestilling af en politimæssig undersøgelse af anklagerne.

Demokraterne spiller på tid og håber på et godt midtvejsvalg om en måned, som skal skaffe dem det flertal, der kan blokere for valget af Republikanernes Kavanaugh. Men derfor behøver man ikke tvivle om sandheden i anklagerne, siger den ene fløj. Jo, og desuden er dette en heksejagt, muliggjort af MeToo-ånden, anfører den anden fløj.

I The Daily Beast spår Sarada Peri, tidligere taleskribent for Barack Obama, at nye tider er på vej. Derfor er hvide, konservative mænd nu vrede og bange. Vrede, fordi ”en mand som Kavanaugh (rig, hvid, privilegeret) kan få ’sit liv ødelagt’ (ikke få en forfremmelse) for noget, som måske skete for meget længe siden”, ironiserer Peri.

Og bange, fordi de mærker grunden

skride under deres tilværelse. Snart er det nemlig slut med, at mænd kan tillade sig ubetinget alt over for kvinder – Kavanaugh sagde selv under høringen, at han ”frygtede fremtiden”.

De grove mænd har aldrig fattet, hvordan det hele starter med, at en dreng kan hive en pige i rottehalen. Det bliver slået hen: ”Han er bare interesseret i dig”. I puberteten bliver løjerne grovere, og det hele ender i voldtægt. Den accept af tidlig nedværdigelse avler en kultur, hvor mænd slår deres misbrug hen som bagateller.

”De nærer den idé, at ingen mand bør straffes for en forbrydelse i ungdommen, selv ikke hvis den forbrydelse er voldtægtsforsøg,” skriver Peri.