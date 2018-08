Fordomme om missionsfolks "snæversyn og umenneskelighed" sidder fast

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Først og fremmest går der en hellig grænse mellem at forkynde Guds dom og fælde den. Det første kan et menneske gøre i ydmyghed og troskab mod Guds ord. Men den sidste dom tilhører Kristus, og intet menneske har lov til at sætte sig på hans domstol, skriver sognepræst og tidligere generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen