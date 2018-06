Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg har fået den idé at tilbyde den travle småbørnsfamilie, den karrieretravle søster eller de gamle forældre som gave at hjælpe dem med at rydde ud, rydde op, sortere og bringe orden – eller reparere og fikse noget, der trænger. Det værste ryger ud – og det bedste bliver ordnet og bevaret, skriver forfatter Karen Lumholt