Den Slesvigske Sten i Jægersborg genindviet: Genforeningen var også en kulturradikal hjertesag

Onsdag blev Den Slesvigske Sten nord for København genindviet efter restaurering som en markering af 100-året for Genforeningen. Den begivenhed betød så meget for den kulturradikale frontfigur og forfatter Georg Brandes, at han efter sin død fik sin aske spredt ved stenen i Dyrehaven