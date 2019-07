Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Grådighed og overforbrug råder, og det kan dårligt være godt for kloden, men heller ikke for den menneskelige sjæl. Vi er skabt til at vise omsorg mod det omkringliggende, ikke til at udnytte det. Måske klimaforandringerne og de andre miljøudfordringer kan hjælpe os til at indse dette