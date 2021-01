Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

For mennesket af i dag er det en fremmed tanke, at tiden altid er i kraft af Guds nåde. At selve tiden er noget, der sker i kraft af Guds nåde. Og derfor skal vi gå ind i den tid, der er vores, tage den på os og ”tage imod det tunge fra Guds hånd”