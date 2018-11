Hallo – er der en præst til stede?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

At præster i fremtiden under alle omstændigheder skal have en høj teologisk faglighed, er der ikke uenighed om. Man skal ikke forgæves kalde på en præst, skriver kirke- og kulturminister Mette Bock (LA)

”Du er ikke rigtig klog,” siger sygeplejersken Knud til præsten Helen i Søren Kragh-Jacobsens film ”I lossens time” fra 2013. Og Helen svarer: ”Næh, jeg er præst.” Der er sket noget med synet på præster og deres kunnen i de seneste 20 år. I film som ”Adams æbler”, ”Italiensk for begyndere” og senest tv-serien ”Herrens Veje” ser vi præster som særegne, kloge, lyttende, lejlighedsvis småskøre og balancerende imellem empati og visdom med særdeles meget på hjerte. Præster er – som hovedregel – værd at lytte til.

Men sådan har det ikke altid været. Igennem de knap 200 år under enevælden (1660-1849) kan man roligt sige, at præster først og fremmest var kongemagtens forlængede arm. Som autoritære myndighedspersoner kunne de uimodsagt diktere for eksempel kirketugt og tab af borgerrettigheder, hvis man ikke makkede ret. Der var gode grunde til at holde sig på frygtsom afstand og god fod med præsten.

Nu har vi, som filmeksemplerne viser, en anden opfattelse af præsten, hvis opgaver også har ændret sig markant. Det er ikke så lidt bedre.

Den kun to år gamle undersøgelse ”Hvad vil det sige at være præst?” om præsternes syn på embede og arbejde kommer lidt nærmere ind på, hvad det er, præster i vor tid egentlig kan. 25 præster blev grundigt interviewet i en afdækning af arbejdets karakter og nødvendige kvalifikationer. Undersøgelsen viste, at det vigtigste for en præst er at være et medmenneske med professionalisme i mødet med andre mennesker. Det er ikke et nemt opdrag.

”Præsten er en teologisk fagperson, der optræder som fortolker af eksistensen – præsten er den, der kan sætte ord på det, som mennesker ikke selv kan sætte ord på,” som det hedder i undersøgelsen.

Det kræver faglighed. Og det kræver indsigt, viden og en dyb fortrolighed med ikke bare teologien, men også menneskelivet og den kultur og tradition, folkekirken er vokset frem i.

Så meget des mere undrer et debatindlæg fra dekanerne fra henholdsvis Arts ved Aarhus Universitet, Johnny Laursen, og Københavns Universitets teologiske fakultet, Kirsten Busch Nielsen, den 29. oktober i Berlingske.

”Svækket teologisk faglighed i Danmark er ingen tjent med,” skriver de. Nej da, det er vi overhovedet ikke uenige om.