Mette Bock: Hold døren til folkekirken åben

Det er mit håb, at vi, der kommer i kirken i forvejen, også kan medvirke til at gøre døren bredere og tage bedre imod nye kirkegængere fra gader og stræder, skriver Mette Bock i hendes sidste bidrag til "Kirkeligt set"

FOR ET PAR UGER SIDEN fik vi en ny regering, og jeg gav i den anledning depechen videre til landets nye kirkeminister, Joy Mogensen (S). Det har været en stor glæde for mig at være kirkeminister, men en afgående minister bør være tilbageholdende og ikke puste sin efterfølger i nakken. Jeg har derfor meddelt Kristeligt Dagblad, at dette bliver mit sidste bidrag til klummen ”Kirkeligt set”.

Det betyder ikke, at mit engagement i folk og kirke bliver mindre, blot anderledes. Derfor vil jeg benytte anledningen til at udtrykke nogle håb for vores fælles kirke.

Min mand og jeg holder af at opsøge nye prædikanter, selvom vi er godt vant her i Vær Sogn. I søndags var vi på Bogø, hvor Danmarks første blinde teolog, Kristina Eskelund Nielsen, prædikede. Teksten var Lukusevangeliets lignelse om manden, der indbød til fest. Alle de fine indbudte gæster undskyldte sig. I stedet hentede manden de fattige, blinde, vanføre og lamme ind fra gader og stræder.

Ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid, konkluderer manden.

DEN TEKST UDFORDRER OGSÅ vores tro og kirke i dag. Folkekirken er både et trossamfund og en kulturinstitution, og af samme grund har den kolossal folkelig opbakning med en medlemsandel på 75 procent af befolkningen. Det er helt fantastisk.

Men en høj medlemsprocent gør ikke nødvendigvis folkekirken levende. Der skal mere til.

Vi skal som medlemmer overveje at opsøge kirken lidt oftere, og gerne før den nærliggende sognekirke står over for lukning. Det er mit håb, at vi, der kommer i kirken i forvejen, også kan medvirke til at gøre døren bredere. Tage bedre imod nye kirkegængere fra gader og stræder, der vover sig ind og måske ligefrem formaster sig til at sætte sig netop dér, hvor vi selv plejer at sidde. Hilse på efter gudstjenesten og ikke kun tale med dem, vi kender i forvejen. Men også lade den i fred, som ønsker det.

Menighedsrådet har naturligvis også et ansvar. Der er møder, studiekredse, diakonalt arbejde, koncerter, foredrag og mange andre tiltag, som kan være gode i sig selv, men også fine trædesten ind til gudstjenesten – især hvis man efter møderne husker at invitere til gudstjeneste på søndag.

Og så er der præsterne. De findes – heldigvis – i mange udgaver. Jeg har selv gennem en årrække oftest sagt høfligt nej tak til forespørgsler om at gæsteprædike, fordi jeg har så stor respekt for opgaven. Uden teologisk substans bliver prædikenen – og dermed gudstjenesten – underligt tom. De bedste prædikener tager afsæt i evangelieteksen, bygger bro til det liv, vi lever, og viger ikke tilbage fra at udfordre os kirkegængere.

Selve gudstjenestens tilrettelæggelse diskuteres nu som altid – og det er godt. En nænsom fornyelse sker i disse år, blandt andet med de mange nye salmer, der skrives.

I mit eget sogn er der ikke en gudstjeneste, uden at vi synger mindst én ny salme, hvor nye tekster og melodier giver kant og krydderi. De nye salmer sætter både de elskede kernesalmer i et nyt lys og spejler vores samtid meget direkte. Kirken er ikke et museum.

Inddragelse af menigheden i for eksempel tekstlæsninger synes jeg også er et spor, der kan forfølges mere. Den, der læser, kan ikke undgå at tænke særligt over teksten, og det styrker fællesskabet for den øvrige menighed. Vi er ikke blot passive tilskuere, men kirkens byggesten.

OG SÅ ER DER ALLE de kirkelige organisationer. Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen, Organistforeningen, Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med videre. Vi har på det felt en særdeles velorganiseret folkekirke. Og det er godt. Men husk på, at folkekirken som arbejdsplads adskiller sig fra så mange andre.

Forholdene skal naturligvis være velordnede. Men regneark, faglig strid om kompetencefordeling og lønmodtagerkultur skal ikke fylde så meget, at det kommer til at skygge for dét, som det hele handler om. Der er noget særligt på spil.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at folkekirken nok skal klare sig fremover. Der er en sult efter fællesskaber og noget urokkeligt at læne sig op ad. Evangeliet, der ikke står til forhandling, men altid til fortolkning.

Vi har alle et medansvar for både at værne om og udvikle den skønsomhed, der har fået humlebien til at flyve så kækt siden Grundloven af 1849. Ikke stilstand, ikke kaos. Altid i bevægelse. Og vi er alle inviterede.

Tak til Kristina Eskelund Nielsen for en lødig og tankevækkende prædiken i Bogø Kirke over teksten om de blinde, de fattige og de lamme. De inviterede og dem, der føler sig uinviteret.

Mon ikke også nogen vover at ansætte Kristina i en fast stilling på et tidspunkt

