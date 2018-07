Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

I Trumps regeringstid er vilkårene for abortsøgende kvinder i USA blevet noget vanskeligere. Men selvom det foregår i USA, kommer det i den grad os ved. For det betyder noget, hver gang en kvinde tvinges af andre til at leve sit liv på en måde, som hun ikke selv ønsker, skriver Lillian Bondo