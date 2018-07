Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Et sted mellem de små spørgsmål om, hvem der skal spise flere frikadeller, smide hovedbeklædningen eller ikke længere være lige for loven, kan man måske med sokratisk ironi stille et stort spørgsmål: Hvordan kan vi få flere flygtninge? Ikke færre, men langt flere, skriver sociolog Rasmus Willig