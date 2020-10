Digitale aviser bidrager til infernalsk larm: Godt at den trykte avis stadig findes

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Forestil dig, at du ankommer til en fest. Idet du træder indenfor, bliver du ikke budt velkommen af én, men af tyve forskellige værter, der alle prøver at sige noget til dig. På samme tid, vel at mærke. Nogle råber, mens andre er mere lavmælte. Nogle vil underholde, mens andre har et alvorligt budskab. De mener dog alle, de har noget meget vigtigt på hjerte, og at du – lige nu – bør høre på netop dem. Du forsøger at lytte til en af dem og trækker vedkommende ind i et andet rum for at få lidt fred. Men bedst som du kommer væk fra de andre intimiderende værter, opdager du, at der i det nye rum også sidder mennesker, som på hver sin vis forsøger at få din opmærksomhed.

De færreste af os ville holde ud at gå til den slags fester. Ikke desto mindre engagerer vi os hyppigt i en aktivitet, der minder forbavsende meget om dette scenarie. Vi åbner nemlig flere gange dagligt den virtuelle dør ind til diverse digitale aviser. I avisernes digitale entré bliver vi ikke bare bombarderet med alverdens forskelligartede artikler, men også multiple jobannoncer, reklamer og slogans i alskens farver. Helt slemt ser det ud hos Ekstra Bladet, hvis entré er klistret til med breaking news, så snart en såkaldt realitystjerne (igen) har fået en ny kæreste, og som benytter så mange overdrevne versaler, seksuelle undertoner og gule farver, at selv en korrekt dosis Ritalin ikke kan forhindre os i at få adhd-lignende symptomer.

De mere seriøse dagblade og nærværende avis går dog desværre heller ikke fri for min kritik. Også her står distraktionerne i kø, og bedst som man har udvalgt en relevant artikel, råbes der ovre fra højre hjørne af synsfeltet, at man da i stedet burde overveje at søge et nyt job eller læse de artikler, som er de ”seneste” eller ”mest læste”.

Vi lever i en verden fuld af støj, og vi bombarderes hver dag af langt flere stimuli, end vores opmærksomhed kan håndtere.

I stedet for at bidrage til denne infernalske larm burde de digitale aviser bidrage til ro og fordybelse. For det er (avis)læsningens forudsætning. Det kunne de gøre ved at lave en mere minimalistisk visuel arkitektur på deres digitale platforme. Ved at foretage flere fravalg ud fra parolen ”less is more”. Kort fortalt kunne de fremvise færre distraktioner og fristelser på samme side.

Før dette sker, kan vi glæde os over, at den trykte avis heldigvis stadig findes.