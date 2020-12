Isabella Arendt: Mange kommer til at være ensomme i julen

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Der er mange juleminder, som følger en resten af livet. Sidste år fik jeg et til min livshistorie. Jeg var med til at dele julemad ud sammen med Netto i Odense. Om formiddagen den 24. december stod mange mennesker i kø for at få mad til aftenens julefest. Jeg delte varm kaffe og småkager ud til de frysende folk og fik nogle gode snakke. Flere af dem skulle holde jul alene.

Jeg skulle efter uddelingen hjem til mine forældre og holde jul med familien. Jeg smilede og ønskede dem alle en glædelig jul. Flere smilede tilbage. For mange rakte smilet dog ikke til øjnene.

Julen er efter sigende hjerternes fest. Corona har i år stjålet noget af juleglæden. Normalt vil der være store julefester for sårbare og ensomme mennesker, så de ikke skal sidde alene.

Statsministeren opfordrer os til at se så få som muligt. For nogle er det desværre alt for nemt – der kommer slet ingen. Det gør ondt at tænke på. Donationer til julehjælp og gaver til udsatte børn betaler en anelse aflad for samvittigheden, men knuden i maven er der stadig.

Vi taler meget om de mulige eftervirkninger af corona. For økonomien, for samfundet og for sundhedsvæsenet med ventelister.

Jeg tror, én af de alvorlige eftervirkninger bliver en tid med ensomhed og mental mistrivsel. Jeg er som så mange andre bange for corona og bekymret for vores samfund.

Men jeg kan ikke undgå at tænke på, at livets indhold er mere end åndedræt og hjerteslag. Hvad med de mennesker, som hjertet banker for? Hvad med de ældre, som ikke må få besøg? Hvad med de døende, som skal dø i julen uden familien?

I vestlige lande er ensomhed og følgesygdomme i form af for eksempel angst, depression og dårlig livsstil noget af det mest dødelige, vi har. Det er det også i et corona-år.

Det betyder ikke, at vi skal se stort på bekymrende smittetal. Men vi skal huske, at corona ikke er det eneste, som fylder. Hverken for ældre på plejehjem eller sårbare eller ensomme unge, hjemsendt fra skolen.

Vi må ikke besøge hinanden til jul. Vi kan ikke holde store julefester. Vi kan ikke gå på mange besøg. Men måske et julekort til bedstefar eller en brunkage med rødt bånd til naboerne alligevel kan vise, at vi som mennesker er mere end vores fysik. Vi er sjæl og ånd.

Vi har brug for hinanden. Især i år, som risikerer at blive de ensomme hjerters jul.