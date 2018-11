Kjeld Holm: Jeg savner hæderlige politikere

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Alting forandrer sig, men måske skulle vi være opmærksomme på, at der også er forhold i tilværelsen, som netop ikke forandrer sig, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Det er jo uomtvisteligt en kendsgerning, at ældre mennesker har det med at synes og udtale, at det var bedre i ”gamle dage”. En holdning, man skal vogte sig for, for alting var bestemt ikke bedre i tidligere tider, og det bør man kunne huske, netop når man bliver ældre. Der kan oplistes en mængde forhold, hvor verden er gået fremad, siden jeg var barn og ung.

Men alt er heller ikke godt i nutiden, og på nogle områder er det så fristende at se tilbage og mene, at dengang var der et og andet, der var bedre end nu. For eksempel fænomener i det politiske liv, eller også var politikerne om ikke bedre så mere troværdige.

I den første sekvens i national tv-serien ”Matador”, hvor man i Varnæs’ke hjem fejrer, at Jørgen Varnæs nu skal være folketingskandidat for De Konservative i Korsbæk, undlader Misse Møge ikke at udbryde, ”mor kan ikke forstå, at vi ikke længere har Estrup”.

Sådan har jeg det også af og til. Der er politikere, som jeg også savner, om end det ingenlunde er Estrup. Og ham er der næppe nogen, der savner, skønt der bestemt i dag er politikere, der i deres holdninger kan minde en hel del om ham, han må være en slags helt for Nye Borgerlige! Men for nylig blev et andet savn tydeligt for mig.

Jeg sad nemlig og så Deadline på DR 2 en søndag aften. Emnet var endnu en gang flygtningeproblemet og i den sammenhæng, at den danske regering, stærkt støttet af Socialdemokratiet, atter har nægtet at modtage de såkaldte kvoteflygtninge, 500 i alt, mildt sagt ikke noget pompøst tal, men Venstres nye integrationsordfører, Mads Fuglede, forklarede, at det desværre ikke var muligt at tage imod disse værst stillede mennesker fra diverse flygtningelejre.