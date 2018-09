Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg savner, at nogen – og især andre end de sædvanlige – tør rejse spørgsmålet om, hvad det gør ved vores nuværende generationer at leve i et klima, hvor køn i den grad er til forhandling, skriver sognepræst og tidligere generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen