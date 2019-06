Det er alles ansvar at forme samfundet

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Demokrati er ikke noget, man har. Det er ikke noget, som andre sørger for, og så kan man brokke sig over, at det ikke er godt nok. Demokratiet lever kun, når vi deltager, skriver Micky Gjerris

DEMOKRATI ER ikke noget, man har, men noget, man kæmper for. Det kræver, at vi på trods af alle vores uenigheder om, hvad der er de rette løsninger på samfundets udfordringer, søger efter det, som vi har tilfælles, bag alle uenighederne. Det kræver, at vi er villige til at lytte hinanden og give plads til, at også de, vi er uenige med, oplever at de er en del af det fællesskab, som vi kalder Danmark,

Troen på, at vi på trods af alle vores forskelligheder, har noget tilfælles, kan dog undertiden blive svag. Efter to valgkampe er det særlig nemt at blive blød i knæene og hamre hovedet i bordpladen. Alt efter ståsted virker uenighederne som uoverskuelige og de andre som rene idioter. Men så er opgaven at finde det fælles udgangspunkt.

At holde fast i, at før vi er forskellige, er vi ens. At der findes et fælles udgangspunkt, som vi diskuterer ud fra.

Derfor undrer det mig dybt, at så mange brokker sig over Folkemødet på Bornholm og andre forsøg på at samle danskerne i en fælles samtale. For det er vel der, hvor vi prøver at finde det fælles på tværs af alle forskellighederne.

Jeg har den seneste måned været til fire begivenheder, som for mig at se prøver at fastholde, at vi har noget at tale sammen om. Madens Folkemøde, Naturmødet, Himmelske Dage og Folkemødet.

Alle gange har mine sociale medier været fyldt op med hånlige kommentarer om, at nu mødes eliten igen for at drikke rosévin, fadøl og hoppe i høet med hinanden, imens de sande borgere sidder derhjemme og enten ikke har råd til at deltage eller har gennemsket begivenhederne som de pseudobegivenheder, de er. Og det undrer mig.

Jeg er helt med på, at duften af grillpølser fylder luften, alkohol langes over diskene i hastigt tempo, og en del af deltagerne er der for at pleje økonomiske og/eller amorøse interesser frem for demokratiets.

Men vi er vel danskere. Og samtidig med det sker en masse andet.

Det vigtigste: En masse borgere samles og bliver klogere på og debatterer, hvad i alverden vi stiller op med de problemer, vi står over for: naturkrise, social ulighed, genteknologi, overvågningssamfund, kvindeundertrykkelse og kulturmøder.

Jeg indrømmer blankt, at ikke alle har råd til at rejse rundt og deltage – og det er et demokratisk problem, som bør løses. En flåde af gratis busser, der transporterer interesserede rundt og overnatningsmuligheder og folkekøkkener burde være et tilbud for at styrke den demokratiske tradition. For folkemøderne er andet og mere end eliten, der fester og finder nye konsulentjobs.

Min oplevelse er, at det først og fremmest er engagerede borgere, der tager en dag eller flere ud af kalenderen for at diskutere det samfund, vi alle er en del af og forsøger at finde løsninger på problemerne.

Rammerne, den typiske danske folkefest, er oven i købet med til at sikre, at vi sænker paraderne lidt. At vi er villige til at lytte til hinanden i stedet for bare at overdøve hinanden.

At der er en oprigtig interesse i at lede efter det fælles udgangspunkt i stedet for hele tiden at markere forskellen og fremstille sig selv som den, der har alle løsningerne.

Det kan man altså også opleve, når danskerne mødes for at finde en vej frem for et samfund, der står over for store udfordringer.

Men én ting er sikkert: Sidder man derhjemme og forarges, bliver det ikke bedre. Demokrati er ikke noget, man har. Det er ikke noget, som andre sørger for, og så kan man brokke sig over, at det ikke er godt nok. Demokratiet lever kun, når vi deltager.

Det er der mulighed for på de efterhånden mange ”demokratrifestivaler”, som præger foråret i Danmark. Så kom med næste gang og vær med til at bestemme, om vi skal kæmpe for demokratiet eller bare have en anledning til at spise lidt gris i egen tarm og tylle fadøl ned.

Det er også dit ansvar.

Etisk set skrives på skift af professor i psykologi Lene Tanggaard, bestyrelsesformand, iværksætter og adjungeret professor Lars Kolind, universitetslektor i bioetik Mickey Gjerris, direktør i Cepos Martin Ågerup og formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.