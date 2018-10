Efter dom for at kalde profeten Muhammed pædofil: Må vi citere, hvad vi har læst i bøger?

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Menneskerettighedsdomstolen går nu stik imod den vestlige tanke, at alt skal kunne underkastes historisk kritik

En østrigsk kvinde er sidste uge ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg blevet dømt for krænkelse af profeten Muhammed.

Som kommentar til Muhammeds ægteskab med den seksårige Aisha og ægteskabets fuldbyrdelse, da hun var ni år, bemærkede østrigeren: ”Hvad skal vi kalde det, hvis ikke pædofili?” Hun var tidligere dømt i sit hjemland, men havde appelleret til Menneskerettighedsdomstolen. Det hedder i dommen fra Strasbourg, at kvindens ytringsfrihed skal vurderes i forhold til ”det legitime mål at opretholde religiøs fred”.

Den franske avis Le Figaro interviewer Grégor Puppinck, direktør for European Centre for Law and Justice, rådgiver for Europarådet og medlem af Organisationen for Fred og Sikkerheds ekspertpanel vedrørende tankefrihed og religion.

Grégor Puppinck påpeger, at dommens eneste motiv synes at være frygt for islam.

”Domstolen siger det udtrykkeligt: De østrigske myndigheder gjorde ret i at fordømme disse udtalelser med henblik på at bevare ’den religiøse fred’ og den ’gensidige tolerance’ i det østrigske samfund.”

Menneskerettighedsdomstolen argumenterer for, at kvinden ikke ville oplyse, men vise, at Muhammed ikke skulle være værdig til at blive dyrket. Man skal altså omtale ham med respekt, konkluderer den franske jurist.

”Denne dom er i mine øjne alvorlig. Den resignerer over for den intolerance og endda voldelighed, som muslimer møder kritik med, og den giver afkald på beslutsomt at forsvare ytringsfriheden, når det gælder islam,” siger Grégor Puppinck.

Menneskerettighedsdomstolen går nu stik imod den vestlige tanke, at alt skal kunne underkastes historisk kritik.

”Men for at værdsætte og beskytte kritisk debat og kontroverser, så skal man også tro på sandheden og dyden. Det er desværre ikke tilfældet i denne dom, som er renlivet relativistisk. At gøre tolerance og sameksistens til værdier og mål i sig selv er en åndens abdikation.”

Så snart sandheden og dyden står til forhandling, da skrider de europæiske samfund, mener Grégor Puppinck.