Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

I dag har vi udskiftet fortrøstning med kontrol – og når kontrollen går tabt, står vi forsvarsløse tilbage. Frygten vælder op i bølge efter bølge, og ingen pris er for høj for at holde den stangen, skriver svensk docent i kirkehistorie Joel Halldorf