Lars Kolind: Krisen giver mulighed for at tænke nyt

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har lært at vise ansvar for os selv og for hinanden, vi har lært, hvor afhængige vi er af både velfungerende virksomheder og samfundsinstitutioner

Hver dag hører vi om mennesker, der yder en ekstra indsats i den krise, som vi står i. Her er et eksempel fra en dansk virksomhed, som jeg er involveret i. Virksomheden er Jacob Jensen Design. Kendt for 243 B&O-produkter gennem årtier, men også Margretheskålen og hundredvis af andre produkter verden over. En lille virksomhed med kun 18 medarbejdere fordelt på tre tegnestuer i Danmark, Bangkok og Shanghai.

Krisen har ramt firmaet hårdt. Kunderne har andre ting end nye designs i hovedet, og tre normalt travle tegnestuer ligger øde hen, fordi alle medarbejdere er sendt hjem.

Alligevel er virksomheden i fuld gang. Videomøder hver eneste dag med teams, der enten gør igangværende opgaver færdige, eller arbejder på nye. Hvis der mangler kunder i butikken, opfinder medarbejderne selv nye opgaver. En medarbejder i Danmark samlede et lille team for at designe et produkt, der lettere end hidtil kan desinficere hænder.

Noget, der ikke blot kan installeres på et toilet, men som er så elegant og samtidig så diskret, at det kan passe i ethvert kontor eller privat hjem lige inden for hoveddøren. Hvem der skal producere og sælge det nye produkt, er ikke klart endnu, men at der bliver brug for produktet, er der ingen tvivl om. Nu er designet i hvert fald klar.

Når mere end halvdelen af firmaets indtægter falder bort på en måned, bliver bankkontoen hurtig tom. Ingen af medarbejderne ønsker, at de og deres kolleger skal stå uden arbejde, og derfor har alle frivilligt tilbudt at gå i gennemsnit 25 procent ned i løn.

De højest lønnede går mere ned, og de lavest lønnede mindre – også procentvist. Det er solidaritet og samfundssind, der kan mærkes, og interessant er det, at dette ikke alene gælder Danmark. Alle går samtidig ned i løn, også i Kina, hvor tingene ellers er ved at åbne igen.

Et sådant samfundssind er udtryk for værdier og kultur. Medarbejdere og virksomhed er ikke modsætninger, de er hinandens forudsætninger. Solidaritet er ikke blot noget, vi taler om ved festlige lejligheder; det er en realitet, og solidariteten kan gøre ondt.

Man kan ikke opbygge en kultur, når først problemet er der. Den gensidige tillid mellem virksomhed og medarbejdere opbygges gennem lang tid, og det samme gælder tilliden mellem virksomheden og dens kunder og leverandører, og ikke mindst banken. Hvis man i årevis har opført sig ordentligt, er der goodwill på kontoen.

Nogle store virksomheder har her i krisen meldt ud, at de stopper med at betale husleje. Det er ikke vejen frem. Udlejeren har jo stadig brug for lejeindtægten, så en bedre fremgangsmåde er at lægge tallene på bordet og sammen med udlejeren finde en løsning, måske nedslag eller henstand i en periode. Alle må yde deres bidrag, og retssager er den dårligste og dyreste løsning.

Her i landet tror vi, at dette er noget særligt dansk, men det er kun delvis rigtigt. Også i Asien er der masser af eksempler på, at både virksomheder, banker og myndigheder er fleksible og hjælper til. Og medarbejdere i Asien, som ikke har samme høje løn og sociale sikkerhedsnet, som vi har i Danmark, er også med til at bære.

Selvom omkostningerne ved krisen er og bliver enorme, tror jeg på, at vi kommer bedre ud på den anden side. Vi har lært at vise ansvar for os selv og for hinanden, vi har lært, hvor afhængige vi er af både velfungerende virksomheder og samfundsinstitutioner, og vi har lært, at enkelte mennesker kan gøre en stor forskel netop der, hvor vi er. Sidst, men ikke mindst, lærer vi, at de friheds- og borgerrettigheder, som vi har betragtet som en selvfølge, slet ikke er så selvfølgelige. En krise er ikke kun et problem, men også en mulighed.

Lad ikke krisen gå til spilde.

Etisk set skrives på skift af rektor for Designskolen Kolding Lene Tanggaard, bestyrelsesformand, iværksætter og adjungeret professor Lars Kolind, universitetslektor i bioetik Mickey Gjerris, direktør i Cepos Martin Ågerup og tidligere formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.