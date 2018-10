”Det nærmer sig klaustrofobi, hvis der går for lang tid, før jeg kommer ud i naturen”

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Med tiden begyndte uroen imidlertid langsomt at indfinde sig, og byen, larmen og den til tider kvælende bilos vakte på ny en længsel efter ren natur for både øjet og forstanden, skriver sognepræst Henrik Bang-Møller

I lidt under 10 lange år boede jeg i København, mens jeg studerede. Via en annonce i Berlingske Tidende fandt jeg lynhurtigt et sted at bo. Angiveligt fordi det hos indfødte københavnere tæller markant opad, hvis man som ung kommer fra Jylland. Og det gjorde jeg, for jeg boede i Hanstholm. En ældre enke med mange år som udlandsdansker bag sig anviste mig et stort værelse bagerst i sin store herskabslejlighed på Kastelsvej på Østerbro.

Men så mødte jeg min hustru på snart 25. år og flyttede ud til Urbanplanen på Amager. Det ligger på den ene side af Amager Fælledvej, hvor Danmarks Radio på den anden i dag har beslaglagt det store, grønne område, som kunne give os en kortvarig fornemmelse af at befinde os i midt den vilde natur.

Min løberute strakte sig endda helt om bag den vidtstrakte natur, som på det tidspunkt befandt sig på bagsiden af Bella Centret, og som ad skiftevis asfalterede og grusbelagte cykelstier kunne bringe én helt ud til Kongelunden og Dragør.

Jeg har, som vist nok ofte antydet, altid været tæt knyttet til naturen, og det nærmer sig klaustrofobi, hvis der går for lang tid, før jeg kommer derud.

Efter vores tid på Amager flyttede vi til en rummelig lejlighed på Dag Hammarskjölds Allé – også på Østerbro. Men inden læseren gør sig for vidtløftige forestillinger om udsigten fra vores lejlighed, så lå den i en baggård. I begge ender af lejligheden var der udsigt til uinspirerende murstensvægge.