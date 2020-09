Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Nogle gange er det helt sikkert det korrekte at spørge først. Andre gange er det bedre at bede om tilgivelse end om tilladelse. Og endnu andre gange har vi brug for en grænseoverskridende kærlighed, der griber ind og griber os, fordi det allerede er gået galt, skriver højskolelærer Christian Hjortkjær