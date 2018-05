Melodigrandprix repræsenterer i dag kæft, trit og retning i Europa

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Melodigrandprix-festen repræsenterer netop den ublu menneskelige selvforelskelse, der kan få en moral til at blomstre som noget legitimt i sig selv, og af samme grund kan det være let at forudsige, hvem der vinder konkurrencen. Det gør ofte den, der mest demonstrativt bærer moralen videre, skriver Sørine Gotfredsen