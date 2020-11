Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

En sikker vej til at stoppe behov for MeToo-snak i fremtiden sker ved at tænke over, hvor, hvornår og hvordan vi former og danner kommende generationers ”nok er nok”, ”her bør jeg stoppe” og ”det vil jeg ikke være med til, det siger jeg nej til”-sikkerhed