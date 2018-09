Min far er her ikke mere – men 36 år efter sin død lever han videre i sine bøger

Hvad ingen af os har kunnet forudse, er, at min fars forfatterskab har fået en revival takket være den nye teknologi, skriver journalist Dorte Remar

Min salig far var fan af den engelske forfatter Aldous Huxley (1894-1963). Hele 17 titler fra hans forfatterskab har jeg arvet, deriblandt den mest kendte, ”Fagre nye verden”, der udkom i 1932. Her er en forudsigelse om, at børn i fremtiden vil blive udklækket i reagensglas på fødselsanstalter og rangeret efter arveanlæg, intelligens og fysik i fem kaster. Helt så slemt er det ikke gået.

Men hvad Huxley ikke har med i sin dystopiske fremtidsversion, er den digitale revolution, som han sikkert også ville have slebet en protest over på ”sin hvæssende pen”, som det hedder i bagsideteksten på det eksemplar fra 1960, jeg har stående i reolen: For ”når fremskridtet bliver Gud, dør mennesket som slave”.

Min far, der var kriminalforfatter, var ikke maskinstormer – et begreb, der fik en renæssance efter hans død i 1982. Han skrev sine første bøger på en lille rejsemaskine og var lykkelig, da han kunne gå over til en rød elektrisk IBM med slettebånd. Sikke et fremskridt i forhold til retteblæk!

Jeg er sikker på, at han ville have syntes, at de sociale medier og selfiekulturen er noget forfærdeligt pjat, men ville have elsket den digitale lethed ved at skrive sine bøger på computer og lave research på nettet. Mailen ville han sikkert også være vild med, for han hadede at tale i telefon.