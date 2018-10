Psykolog: Mindre mersalg og mere høflighed, tak

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Kreative mersalgstaktikker, der er respektfulde, er helt okay. Men når man på systematisk vis bliver bombarderet af aggressive salgsteknikker, er der tale om en skræmmende mangel på høflighed og dannelse, skriver psykolog

Forleden dag var jeg – mere eller mindre frivilligt – i Matas sammen med min hustru Anna. Hun skulle købe en mascara.

Da vi står ved kassen og skal til at betale, spørger ekspedienten, om Anna ikke også vil have en særlig primer med til sine øjenvipper. Anna takker venligt nej, men dette svar accepteres åbenbart ikke. Ekspedienten forklarer i hvert fald, at det altså er meget vigtigt at beskytte sine vipper. Anna gentager pænt sit ”ellers tak”, og vi tror derved, at vi kan komme videre.

Det er dog ikke tilfældet.

I stedet for at afslutte transaktionen spørger ekspedienten immervæk, om ikke vi også skal have en håndcreme med. Endnu en gang takker min hustru nej. Man skulle tro, at ekspedienten på dette tidspunkt havde fattet et vink med en vognstang – eller et hint med en håndcreme, om man vil – men alligevel spørger hun igen, om ikke Anna vil købe en blush med til sine kinder. For fjerde gang takker min hustru – og nu tydeligt irriteret – nej.